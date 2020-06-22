Hem Android hem de iOS platformunda birbirinden güzel oyunlara imza atan Octopus Games LLC yine oyuncuların yüzünü güldürüyor.

Sayısız oyununun arasına Dragons: Miracle Collection adındaki yeni bulmaca oyununu da dahil eden geliştirici ekip eğlenceli anlar sunmaya devam ediyor.

150’den fazla farklı nesneyi keşfedebileceğimiz oyun da meydan okuma sistemi de yer alırken oyuncular onlarca farklı bulmaca ile karşılaşabilecekler.

150’den fazla mistik yaratığa da ev sahipliği yapan başarılı oyun da her bulmaca sonunda birbirinden farklı ödüller de oyunculara sunulacak.

Yapım içerisinde tüm gizemli adaları keşfetme fırsatı da oyuncuları bekliyor olacak. Oyuncular her adada farklı içerikleri deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile turnuvalara da katılma fırsatı elde edecek olan oyuncular keyifli zaman geçirecekler.