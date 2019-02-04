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Dragons: Titan Uprising 1.1.15 (Android)
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  5. Dragons: Titan Uprising - Android için Bulmaca Oyunu

Dragons: Titan Uprising

1.1.15
Android
Dragons: Titan Uprising
ÜCRETSİZ
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kullanıcı
Dragons 1 - 1
Dragons 2 - 2
Dragons 3 - 3
Dragons 4 - 4
Dragons 5 - 5
Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika deneyim sunan bir bulmaca oyunu

Dragons: Titan Uprising, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Renkli görselleri, sürükleyici atmosferi ve eğlenceli oynanışıyla karşımıza çıkan Dragons: Titan Uprising, renkli şekerleri eşleştirerek puanlar kazandığınız bir oyundur. Birbirinden güçlü ejderhalarla mücadele ettiğiniz oyunda birbirinden zorlu bölümler yer alıyor. Bölümleri geçtikçe farklı adaları keşfedebileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. 750'den fazla zorlu bölümün yer aldığı oyunda efsanevi titanlarla da mücadele ediyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Dragons: Titan Uprising, sizleri bekliyor. Destansı bir oynanışa sahip olan Dragons: Titan Uprising oyununu sakın kaçırmayın.

Dragons: Titan Uprising oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

 

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