Çarpanga oyunu ile Matematik konusundaki yeteneklerinizi Android cihazlarınızdan deneyebilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çarpanga oyunu ile Matematik konusundaki yeteneklerinizi Android cihazlarınızdan deneyebilirsiniz. Mobil uygulamalar arasında pek popüler bir konumda yer almayan oyun, düşük bir kitle tarafından ilgiyle oynanmaya devam ederken uzun zamandır güncellemeler de almıyor.

Bulmaca oyunu olarak sunulan Çarpanga oyunu, öğrencilerin kitaplar ve problemler arasında kaybolmadan eğlenerek öğrenme imkanı sunuyor. Oyun oynayarak Matematiksel düşünme kabiliyetini geliştiren Çarpanga oyununda ister robota karşı, ister bir arkadaşınızla, isterseniz de online olarak diğer rakiplerinizle yarışabiliyorsunuz.

Oyunun temel mantığı çarpma işlemine dayanıyor. Üst kısımda rakibinizin, alt kısımda ise sizin hamle yapacağınız rakamlar yer alıyor. Orta kısımda ise bu rakamların çarpımından oluşan muhtemel sayılar yer alıyor. Amacınız alt alta, üst üste ya da çapraz bir şekilde 3 kutuyu birleştirmek. Bunu da rakibinizin seçtiği rakamı, kendi seçeceğiniz rakamla çarparak kutuları bir araya getirmek. Yazılı şekilde anlatımı her ne kadar zor olsa da, oyuna başladığınızda size gösterilen talimatlar ve oyun sırasındaki ipuçlarıyla oyunu kısa bir süre içinde çözüp strateji geliştirmeye başlayacağınızı düşünüyorum. Özellikle çocuklarınızın oynamasını tavsiye ettiğim oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.