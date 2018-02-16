Dragonstone: Kingdoms, RPG türünü sevenlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm bir yapım. Klasik bir rol yapma oyunundan 4 kat hızlı oynanış sunmasının yanında şehir kurma, kule savunma, ittifak savaşını sürükleyici bir hikayede birleştirmesiyle ayrılıyor. Ejderhaların da katıldığı savaşlarda yerinizi alın!

Canavarlarla savaştığımız ve ilerleyen bölümlerde yeni kahramanların katılmasıyla birlikte boss’larla savaşma gibi aksiyonlara girdiğimiz derin bir hikayeye sahip olan rpg oyunu Dragonstone: Kingdoms, birçok farklı türü bir araya getiriyor. Şehir kurup kule ve silahlarla güçlendirme, kahramanlarımızı diğer oyuncularla savaşmak için eğitme, kaynakları ele geçirip büyüme, güçlü rakipleri indirmek için loncalara katılma ve ittifak kurma, beslediğimiz ejderhalarla savaşa girme dahil birçok şey yapıyoruz.

Dragonstone: Kingdoms Özellikleri: