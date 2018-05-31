Draw In, her yaştan kişinin severek oynayacağı çizim odaklı mobil bulmaca oyunu. Şekillerin dış yüzeylerini çizerek kendilerini ortaya çıkarmaya çalıştığınız, ne sıkacak kadar çok kolay ne de oyunu sildirecek kadar zor bir bulmaca oyunu.

İster akıllı telefonda ister tablette, internete ihtiyaç duymadan keyifle oynayacağınız bir şekil bulmaca oyunu Draw In. Bölümlerden oluşan oyunda ilerlemek için yapmanız gereken şey; şeklin dış çizgisini çizmek. Şeklin bir noktasından çizmeye başlamadan önce şeklin yapısını, girintileri çıkıntıları çok iyi hesaplamanız gerekiyor. Şeklin dış hattını çizerken parmağınızı kaldırmıyorsunuz. Ne kadar kusursuz çizerseniz o kadar fazla yıldız veriliyor. Kurallar çok basit, oynanış keyifli.