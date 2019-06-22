Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve oyunculara oldukça eğlenceli anlar yaşatan Draw Story kitlesini artırmaya devam ediyor. Gamejam imzası ile geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda yer alan yapımda oyuncular resimler çizerek sıradan bir hayat yaşayacaklar.

Daha doğrusu hayatlarını devam ettirmeye çalışacaklar. Rengarenk bir içerik yapısının yer aldığı yapımda oyuncular okula gidecek, arkadaşlar edinecek, kitap okuyacak kısaca çizdikleri resimler ile normal bir hayat sürecekler.

Oldukça basit bir yapıya ve kullanıcı dostu arayüzlere sahip olan oyunda kısıtlı bir içerik ile karşılaşsakta eğlenceli anlar bizleri bekliyor olacak. Android ve İOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Draw Story, ücretsiz yapısı ile oyuncuların yüzünü güldürüyor.