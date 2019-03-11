İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oynanan Dreamland Story bir bulmaca oyunudur.

İki farklı mobil platformda yayınlanan ve tamamen ücretsiz olan Dreamland Story ile karşımıza çıkan birbirinden farklı bulmacaları çözmeye çalışacağız. Remi Vision tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda geniş kitlelere ulaşan yapım rengarenk bir yapıya sahip. Bizlere eğlence dolu bir dünyaya götürecek olan oyunda, birbirinden farklı seviyeler de yer alacak. Oyuncular 3100’den fazla seviyeyi tamamlayabilmek için mücadele edecek ve tamamlamaya çalışacaklar.

Kaliteli grafiklere sahip olan yapım, rengarenk yapısı ile oyunculara eğlence dolu bir ortam sunacak. Oyun içerisinde basitten zora doğru ilerleyecek ve bulmacaları tamamlayabilmek için çalışacağız. 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Dreamland Story tamamen ücretsiz bir bulmaca oyunudur.

İyi oyunlar dileriz.