15'ten fazla araç kullanın, büyük vinçler ve makinelere el atın, kolay ve karmaşık hedefleri yerine getirin ve geniş ve ayrıntılı bir açık dünya ortamını keşfedin.

Drive Simulator'un en büyük farklı kullanıcıya her türlü aracı kullanma fırsatı sağlaması. Bir görevde havaalanında uçağı çekecek, bagaj ve yolcuların boşaltılmasıyla uğraşacak ve yakıt ikmalini kontrol edecekken diğer görevde ise yıkım ve inşaatta yer alacaksınız.

Nakliye makinelerini kullanın, büyük vinçleri taşıyın ve havalandırma deliklerini çıkarın ve değiştirin, hafif eşyaların taşınmasında rol alın. İstediğiniz kadar araç kullanabileceğiniz bu oyunda arızalı araçları kurtararak acil ekibinde de yer alabilirsiniz! Hadi hemen indirin ve eğlenmeye başlayın.