Drops: Learn English uygulamasıyla Android cihazlarınızdan İngilizce’nizi geliştirebilmeniz mümkün.

Yabancı dil bilmenin faydalarını anlatmaya bile gerek yok sanıyorum. Hayatın her alanında ihtiyaç duyabileceğimiz yabancı dillerden en önemlisi ise İngilizce. Eğer, İngilizce dilini biraz biliyorsanız ya da hiç bilmiyorsanız bunu geliştirmek için yardımcı bir kaynağa ihtiyaç duyabilirsiniz. Yabancı dil kurslarına gitmeden İngilizce öğrenmek isteyenlere yönelik geliştirilen Drops: Learn English uygulaması ile etkili bir şekilde dil öğrenebilmeniz mümkün hale geliyor.