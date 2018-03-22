İngilizce öğrenmek istiyorsanız, Drops: Learn English uygulamasıyla etkili bir şekilde yabancı dilinizi geliştirebiliyorsunuz.
Drops: Learn English uygulamasıyla Android cihazlarınızdan İngilizce’nizi geliştirebilmeniz mümkün.
Yabancı dil bilmenin faydalarını anlatmaya bile gerek yok sanıyorum. Hayatın her alanında ihtiyaç duyabileceğimiz yabancı dillerden en önemlisi ise İngilizce. Eğer, İngilizce dilini biraz biliyorsanız ya da hiç bilmiyorsanız bunu geliştirmek için yardımcı bir kaynağa ihtiyaç duyabilirsiniz. Yabancı dil kurslarına gitmeden İngilizce öğrenmek isteyenlere yönelik geliştirilen Drops: Learn English uygulaması ile etkili bir şekilde dil öğrenebilmeniz mümkün hale geliyor.
Görsel hafızaya hitap eden dokümanlar sunan Drops: Learn English uygulamasına günde sadece 5 dakikanızı ayırmanız yeterli oluyor. Yeni kelimeler öğrenebileceğiniz oyunlar da sunan uygulamada klavyeyle yavaş yazmaktan ziyade, harfler üzerinde parmağınızı kaydırabiliyorsunuz. İngilizce konuşulan bir ülkede veya ortamda kullanabileceğiniz 1000’den fazla pratik kelimelere de ulaşabileceğiniz Drops: Learn English uygulaması ile eğlenceli ve zahmetsiz bir şekilde İngilizce öğrenebilirsiniz.
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