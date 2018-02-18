DU Caller uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan tanımadığınız numaraların kime ait olduğunu öğrenebilirsiniz.

Firmalar arasındaki veri paylaşımı sebebiyle, her gün onlarca spam SMS ve çağrı alıyor olabilirsiniz. Reklam amaçlı arayan firmalar, 0850 ile başlayan numaralardan gelen çağrıların cevaplanmadığını bildiğinden dolayı normal GSM numaralarını kullanabiliyorlar. Her gün bu tarz aramalarla uğraşmak istemiyorsanız, sizi arayan kişilerin kim olduğunu DU Caller uygulamasıyla kolayca tespit edebilirsiniz. Geniş bir veritabanına sahip olan DU Caller uygulamasında pazarlama, dolandırıcılık, robot aramalar, anketler ve diğer aramaları kolayca engellemenizi sağlıyor.

Tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz DU Caller uygulamasında arayanların kimliklerini görebilmenizin yanında birçok faydalı fonksiyon da mevcut. Görüşmelerinizi yüksek kalitede kaydedebileceğiniz Çağrı Kaydedici özelliği sunan uygulamada, ister otomatik isterseniz de manuel olarak kayıt yapabilirsiniz. Kara listeye eklediğiniz numaraların sizi aramasını da engelleyebilen DU Caller, gizli numaralardan gelen çağrıları da engellemenizi kolaylaştırıyor.

Uygulama özellikleri