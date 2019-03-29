Duel - Puzzle Wars PvP, bulmaca, savaş, strateji, kart, farklı türleri harmanlayan bir mobil oyun. Geliştiricisine göre mobildeki ilk gerçek zamanlı üçlü eşleştirme bulmaca savaş oyunu olan Duel’de dünyanın dört bir yanından rakiplerinize karşı savaşıyorsunuz.

Gerçek zamanlı olarak gerçek zamanlı oyuncularla savaşlara girdiğiniz online mobil oyunda sadece kahramanlar yer alıyor. Onlarca güçlü kahramandan kendi yenilmez savaş takımızı oluşturuyorsunuz. Kahramanlarınızın eşsiz güçlerini yükseltebiliyor, kombinasyonlarla neredeyse yenilmez yapabiliyorsunuz. Gökyüzü Krallığı’nın büyülü dünyasından Efsanelerin Savaş Alanına kadar birçok yerde savaşıyorsunuz.

Duel - Puzzle Wars PvP Özellikleri