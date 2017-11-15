Dune, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir mobil oyun olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu parkurların yer aldığı oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle karşımıza çıkan Dune, son derece basit oynanışı ve bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çekiyor. Pürüzsüz inişler yapmaya çalıştığınız oyunda hızlanarak hemen yukarıda yer alan çizgiyi aşmaya ve puanlara kazanmaya çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz enfes bir oyun olarak nitelendirebileceğim Dune'yi mutlaka denemelisiniz. Tek parmağınızla kontrol sağlayabildiğiniz oyunda tek yapmanız gereken topu hızlandırmak ve çıkıntılı parkurlara yumuşak bir iniş yapmak. Harika bir atmosferde geçen oyunda ultra hızlara çıkarak daha fazla puanlar da kazanabiliyorsunuz. 36 farklı bölümün yer aldığı oyunda renkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Minimalist tasarımıyla da göze hitap eden oyunda dikkatli olmalı ve topu durdurmamalısınız. Eğer zevkli bir oyun arıyorsanız Dune tam size göre.

Dune oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.