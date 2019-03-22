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e-sürücü 1.0.1 (Android)
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  4. e-sürücü - Android için Eğitim Uygulaması

e-sürücü

1.0.1
Android
e-sürücü
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

e-sürücü uygulaması ile ehliyet sınavına hazırlık yapabilirsiniz.

e-sürücü uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden ehliyet sınavlarına hazırlanabilirsiniz.

Ehliyet sınavına hazırlanan adaylara yönelik hazırlanan e-sürücü uygulaması, sürücü adaylarının sınavda karşılaşabileceği soruları çözerek pratik yapmalarını sağlıyor. Elektronik ehliyet sınavına hazırlık için oldukça iyi bir kaynak olan e-sürücü uygulamasında, genel konu testlerini veya e-sınav bölümünü inceleyebilirsiniz.

Motor, ilkyardım ve trafik konularında daha önce sorulan ve sorulması muhtemel sınav sorularını çözerek sınava hazırlık yapabileceğiniz e-sürücü uygulamasında sesli ve görüntülü konu anlatımlarını da inceleyebilirsiniz. Güncel sınav sistemine hazırlık kitapçığı ve her konuya ait testler sunan e-sürücü uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, ehliyet sınavında başarıyı garantileyebilirsiniz.

Uygulama özellikleri

  • E-sınav özelliği
  • Genel konu testleri
  • Sesli konu anlatımları
  • Videolu konu anlatımları
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