e-sürücü uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden ehliyet sınavlarına hazırlanabilirsiniz.

Ehliyet sınavına hazırlanan adaylara yönelik hazırlanan e-sürücü uygulaması, sürücü adaylarının sınavda karşılaşabileceği soruları çözerek pratik yapmalarını sağlıyor. Elektronik ehliyet sınavına hazırlık için oldukça iyi bir kaynak olan e-sürücü uygulamasında, genel konu testlerini veya e-sınav bölümünü inceleyebilirsiniz.

Motor, ilkyardım ve trafik konularında daha önce sorulan ve sorulması muhtemel sınav sorularını çözerek sınava hazırlık yapabileceğiniz e-sürücü uygulamasında sesli ve görüntülü konu anlatımlarını da inceleyebilirsiniz. Güncel sınav sistemine hazırlık kitapçığı ve her konuya ait testler sunan e-sürücü uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, ehliyet sınavında başarıyı garantileyebilirsiniz.

Uygulama özellikleri