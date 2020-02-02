Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız ECO: Falling Ball, çeşitli bulmacalar çözerek zihninizi açabileceğiniz ve geleceğe yolculuk yaparak dünyanın bilinmeyen yönlerini keşfedeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Sürükleyici bulmacaları ve zeka geliştirici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken, uzak gelecekte gerçekleşen ve tüm dünyayı etkisi altına alan dev bir kum fırtınasına karşı mücadele ederek keşiflere çıkmak ve bir robot oluşturmaktır.

Bir sığınma evi inşa ederek bu evi izole etmeli ve fırtınadan etkilenmemesi için çeşitli düzenekler oluşturmalısınız. Üreteceğiniz keşif robotundan yararlanarak farklı bölgelerde gezinebilir ve bulmacaları çözdükçe yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda birbirinden zor ve eğlenceli 300 farklı bulmaca yer almaktadır. Labirentlerde ilerleyerek doktor ve robotun çıkması için yardım etmeli ve çözdüğünüz bulmacalardaki ipuçlarını kullanarak görevleri tamamlamalısınız.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyuncularla buluşan ECO: Falling Ball, oldukça geniş bir kitleye hitap eden eşsiz bir yapımdır.