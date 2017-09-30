EGM Mobil uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan Emniyet Genel Müdürlüğü ile alakalı tüm işlemlerinizi halledebilirsiniz.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen EGM Mobil uygulaması, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak imkanlar sunuyor. Online ihbar, bilgi edinme, en yakın polis merkezi, insan hakları ihlali başvuru formu, EGM sınav sonuçları gibi birçok işlemi mobil cihazlarınızdan gerçekleştirebiliyorsunuz. Telefonla yapamadığınız ihbarları açıklama, il ve ilçe, adres ve fotoğraflarıyla birlikte gönderebileceğiniz gibi çekilen araçlarınızı da plaka üzerinden sorgulayabiliyorsunuz.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavların sonuçlarını da uygulama üzerinden görebileceğiniz EGM Mobil uygulamasında, harita üzerinden size en yakın polis merkezini de görebiliyorsunuz. Görüş ve önerilerinizi iletebilmeniz için bir bölüm de sunan EGM Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.