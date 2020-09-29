Emoji Puzzle!, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz emojili bulmaca oyunu. Sadece Google Play’de 10 milyon indirmeyi geçen bulmaca oyununda sosyal ağlarda pek sık kullanılmayan emojileri birbirleriyle eşleştirmeye çalışıyorsunuz. Emojiler arasında bağlantı kurarak eşleştirmeyi tamamlıyor ve daha fazla düşünmeye zorlayan daha zorlu bölüme geçiyorsunuz. Emojilerle süper eğlenceli bir bulmaca oyunu ve internetsiz oynanabiliyor. Hem de indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Emoji Puzzle! İndir Android

Hayal gücünüzü kullanarak ilerleyebileceğiniz bir bulmaca oyunu Emoji Puzzle!. Her bölümde karşınıza iki sıra emoji geliyor. Aralarındaki bağı kurup eşleştiriyorsunuz. Örneğin; patates kızartması ile hamburger, brokoli ile avokado, kar ile kardan adam, gamepad ile joystick gibi. Bölüm geçtikçe bulmacalar zorlaşıyor. Başta sadece iki emoji arasında bağ kurmanız gerekirken ilerleyen seviyelerde birden fazla emojiyi bağlıyorsunuz. Emojileri bağlamak için farklı sütunlardaki öğelere tek tek dokunuyor veya sürüklüyorsunuz.