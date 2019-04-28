Engross “dikkatim dağıldığında beni uyarın” yöntemini kullanır ve bu da bulunduğunuz göreve odaklanmanızı sağlar. Kullanımı kolaydır ve size hemen sonuç verir, işinize odaklanmanızı sağlamak için sizi tetikler.

Verimlilik günü için ihtiyacınız olan tüm şartlar elinizde. Engross, düşük odak ve kötü zaman yönetimi için bir terapidir. Çalışma sırasında dikkatinizin dağılma sayısını kaydeder ve bu sizin odak sorununuzun bir ölçüsü olur. Gelecek planda ise sayımı azaltmak ve odağınızı iyileştirmek olacaktır.

Pomodoro tekniğinden ilham alan Engross, çok pratik ve ayarlanması kolay bir zamanlayıcı sağlar. Ayrıca, zamanlayıcıyı ayarlarken bitiş zamanını da gösterir, böylece çalışmanızın ne zaman biteceği veya ne zaman bitirileceği konusunda doğru bir fikir edinirsiniz. Bir oturum uzunluğu, sahte bir sınav veya test de dahil olmak üzere her türlü görevi yerine getirecek kadar uzun, 3 saate kadar ayarlanabilir.

Tüm zamanlayıcı ile burada tüm görevleri yönetmenize yardımcı olmak için yapılacaklar listesini kullanmak kolaydır. Bu yapılacaklar listesinin en önemli özelliği, ilerici görevler oluşturabileceğiniz bir yapıya sahiptir.