Enki, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir mobil eğitim uygulamasıdır.

Programlama dillerini öğrenmek isteyenlere yardımcı olan bir uygulama olan Enki, farklı dilleri sıfırdan başlayıp üst düzeye kadar öğrenmenize yardımcı olan bir uygulamadır. Kolay kullanımı ve işlevsel özellikleriyle de ön plana çıkan uygulama ile pek çok programlama dilini öğrenebiliyorsunuz. Her konuda kapsamlı müfredatıyla da dikkat çeken Enki uygulaması, bu alanla ilgilenen herkesin telefonunda mutlaka bulunması gereken bir mobil uygulama. Basit arayüzüyle de kullanıcıları yormayan Enki, veri bilimini ve programlama dillerini öğrenmek isteyen herkesin mutlaka deneyimlemesi gereken bir uygulama diyebilirim. Yeni bilgiler öğrenmek istiyorsanız Enki sizleri bekliyor.

Enki uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.