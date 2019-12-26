Enlight Pixaloop, hareketli fotoğraflar oluşturabileceğiniz harika bir Android uygulaması. Fotoğrafın dilediğiniz bölümünü hareketlendirmenizi sağlayan Enlight Pixaloop, 2019’un en iyi Android uygulamaları arasında.

Fotoğraflara canlılık kazandıran eşsiz bir mobil uygulama Enlight Pixaloop. Instagram ve diğer sosyal ağlarda gördüğünüz, fotoğrafın bir kısmının hareketli olması efektini en kolay şekilde yapabileceğiniz uygulama bu. Etkili, kullanımı kolay animasyon araçlarıyla fotoğraflarınızı hemen düzenleme imkanı veriyor. Birkaç dokunuşla fotoğraflarınıza animasyon efektleri ekleyip hayat veriyorsunuz. Efektin hızını, yönünü, stilini her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Saçlar, dalgalar, bulutlar, kıyafetler her bir fotoğraf öğesine animasyon ekleme imkanınız var. Animasyon araçlarıyla yapabilecekler hayal gücünüzle sınırlı.

Enlight Pixaloop Android Uygulaması Özellikleri