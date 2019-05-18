Envision AI, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir görme engelli yardımcı uygulaması olarak dikkat çekiyor.

Kullanışlı ve basit arayüzüyle ön plana çıkan Envision AI, görme engelli insanlara yardımcı olup onlara göz olabilecek bir uygulamadır. El yazısı okuma, tabelaları tanımlama ve çevreyi analiz etme gibi özelliklere sahip olan uygulamada konuşma desteğiyle görme engelli insanların işleri bir hayli kolaylaşıyor. Hızlı ve güvenli bir kullanıma sahip olan Envision AI, bu tür rahatsızlığı olanların telefonlarında mutlaka bulunması gereken bir uygulama. Görme engelli insanların hayatlarını kolaylaştırmak için hizmet eden uygulama 60'dan fazla dile de çeviri yapabiliyor. Barkod tarama, el yazısı tanıma ve belge okuma gibi özelliklere sahip olan Envision AI, bu tür özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Envision AI uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.