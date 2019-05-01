Epic War: Castle Alliance

Bilinmeyen bir maceraya başla! Krallığını yükselt, ejderhanı eğit, dünyayı fethet ve insanlarını zafere yönelt. Bize katıl ve bu epik strateji savaş oyununda kendi tarihini yaz!

Bölgeni genişlet ve şehrindeki çeşitli fonksiyon binalarını yükselterek tarlanda kaynak topla, durdurulamaz bir ordu eğit, güçlü ekipman oluştur ve yeni teknoloji araştır. Taktiksel kolokasyon için mantıklı strateji uygula, ejderhaları eğit, farklı birim türlerini karıştırarak (piyade, menzilli, süvari, top vb.) çeşitli kombinasyon oluştur ve savaşın heyecanını deneyimle.

Yüzlerce farklı PVE savaşları için benzersiz yetenekli komutanları işe al ve yükselt. Savaşa girmek ve zengin tecrübe ve ödül elde etek için savaş gücüne uygun mükemmel kombinasyonu bul! Düşmanların komutanını yakalamak için düşman askerleriyle etkileşime geç, saldır ve yen.

