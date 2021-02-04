ESET Smart TV Security, Android Akıllı TV kullanıcıları için hızlı ve güçlü antivirüs ve casus yazılım önleme uygulamasıdır. Android işletim sistemiyle çalışan televizyona sahip her kullanıcının yüklemesi gereken bir uygulama olan ESET Smart TV Security, antivirüs, fidye yazılımı koruma, otomatik güncelleme, USB cihazları tarama, gerçek zamanlı koruma, kimlik avı koruması, planlı tarama özellikleriyle dikkat çekiyor. ESET Smart TV Security, Android TV’lere Google Play’den indirilebilir.

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ESET Smart TV Security, Android Smart TV’nizi korumanız için en iyi güvenlik programıdır. Android Akıllı TV’niz için güvenilir güvenlik uygulaması, fidye yazılımı saldırıları dahil olmak üzere Android güvenlik sorunlarına karşı televizyonunuzu korur. Her bağlanan USB aygıtı önce Smart TV’nize erişen casus yazılımı önlemek için kontrol edilir. Premium kullanıcılara sunulan Kimlik Avı Koruması, internete bağlıyken yetkisiz erişim ve verilerinizin kötüye kullanılmasına karşı güvende kalmanıza yardımcı olur.

TV izlerken, dosyaları indirirken veya internette gezinirken fidye yazılımları, kimlik avı ve diğer kötü amaçlı yazılımlar konusunda endişelenmeden daha güvenli bir teknolojinin keyfini çıkarın. Ücretsiz sürümün keyfini çıkarın veya 1 ay denemenin ardından Premium özelliklerle (kimlik avı koruması ve planlı tarama) kullanın. Paylaşılan 1 lisansla tüm Android cihazlarınızı koruyun. Ek ücret ödemeden IoT (Nesnelerin İnterneti) ekosistemi korumanızı genişletin. ESET Smart TV Security premium lisansıyla aynı Google hesabı altında Android akıllı telefonunuz ve tabletiniz için ESET Mobile Security premium sürümünü etkinleştirebilir veya tam tersini yapabilirsiniz.

ESET Smart TV Security, Android 5.0 ve üzeri yüklü Android TV’lerde koruma sağlar. Sony, Philips, Asus, B&O, Bouygues Telecom (Bbox Miami), CCC Mobile (Air Stick)[1], Free/Iliad (Freebox Mini 4K), LeEco (Super4 X Series), NVIDIA (Shield TV Console), RCA, Sharp, TCL, Xiaomi (Mi Box) ve diğer üreticilerin Android TV’leri desteklenir.