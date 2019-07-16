Esim uygulaması, işitme engelli vatandaşların acil durumlarda iletişim kurabilmeleri için geliştirilen bir Android uygulaması olarak öne çıkıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi olarak kurulan Esim, işitme engelli vatandaşlarımızın acil durumlarda yardım isteyebilmelerini kolaylaştırıyor. 112 Acil Servis hattına anında ihbarda bulunabileceğiniz Esim uygulamasında, görüntülü konuşma veya anlık mesajlaşma yoluyla da yardım talebinde bulunabiliyorsunuz.

Saniyelerin çok büyük önem kazandığı acil vakalarda tek dokunuşla 112 Acil Servis’e ihbarda bulunabileceğiniz Esim uygulamasında, bu ihbarla birlikte konum bilgilerinizi ve fotoğraf da gönderebiliyorsunuz. Engelli bireylerin hayatına engel olmamak adına geliştirilen oldukça faydalı bir uygulama olduğunu düşündüğüm Esim uygulaması ücretsiz olarak indirilebiliyor.