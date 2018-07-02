eSöz uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan binlerce güzel sözü inceleyebilirsiniz.

Akıl, aşk, ayrılık, başarı, bilge, bilgi, bilim, cehalet, cesaret, din ve dinlemek gibi 50’yi aşkın kategori altında yüzlerce farklı yazar ve şairden alıntılanan 2000’i aşkın sözü sizlere sunan eSöz uygulamasında, sosyal medyada paylaşabileceğiniz anlamlı sözler bulabilirsiniz. Oldukça sade ve modern bir arayüze sahip olan uygulamada, arka plan rengini ve resmini değiştirebileceğiniz gibi karakter boyutu, rengi, yazı tipi gibi özelliklerini de kişiselleştirebiliyorsunuz.

Tüm sözleri tek bir ekranda listeleme özelliği sunan eSöz uygulaması, arama bölümü ile istediğiniz söz ve yazarı anında bulabilme imkanı da sunuyor. Beğendiğiniz sözlere favori ekleme, beğenme butonu, günlük bildirimler gibi işlevsel özellikler sunan eSöz uygulamasında, hoşunuza giden sözleri arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz.