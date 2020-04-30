Fransız Devrimi’ne gitmeye hazır olun! Savaş kapıya dayandı!

EasyTech tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan European War 6: 1804 sürükleyici bir strateji deneyimini karşımıza çıkarıyor.

10’dan fazla farklı alanda 90’dan farklı savaşa katılacağımız European War 6: 1804’de oyuncular askeri tesisler inşa edecek, şehirler kuracak ve geliştirecek, ordu yetiştirecek ve savaşlarda düşmanları etkisiz hale getirmeye çalışacaklar.

Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere pek çok milletin yer aldığı oyun içerisinde generaller seçecek, onların rütbelerini yükseltecek, olumlu ve olumsuz pek çok karar almaya çalışacağız.

Gerilimin ve aksiyonun tavan yapacağı oyun içerisinde tarihi olaylara da farklı bir bakış açısı eşliğinde bakma fırsatı elde edeceğiz.

Gerçek zamanlı olarak gerçek oyunculara karşı savaşacağımız oyunda dileyen oyuncular Bluetooth yardımı ile arkadaşları ile de savaşabilecekler.

European War 6: 1804 mobil platform da 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.