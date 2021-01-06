Exxen TV, App Store’un ardından Google Play’de indirilmeye açıldı. Filmler, diziler, yarışmalar, programlarla dopdolu bir online platform olan Exxen, Acun Ilıcalı’ya bağlı ve Türkiye’nin yeni dijital platformu olarak çıkış yaptı. Üyelik ücreti oldukça uygun olan platforma giriş yapmak için Exxen TV Android uygulamasını indirin, 7 gün bedava izleyin.

Exxen’de gençler, çocuklar ve tüm ailenin birlikte izleyebileceği, güvenilir, her gün yenilenen içerikler ve sürpriz formatlar izleyicilerle buluşuyor. 7 gün ücretsiz izleme seçeneği sunan Exxen TV Google Play’den indirilebiliyor. Exxen izlemek için hemen yukarıdaki Exxen İndir butonuna dokunarak uygulamayı Android telefonunuza yükleyin. Alternatif Exxen APK Android indirme linki ile direkt telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Exxen İndir

Hiçbir yerde olmayan en yeni Türk yapımı içerikler Exxen Android uygulamasında. Geniş kitlelere hitap eden ödüllü oyuncuların oynadığı dizilerden Türkiye’nin milyonlarca takipçiye sahip sosyal medya ünlüleri ve gençlerin yerinde olmak istediği YouTuber’lardan içeriklere, çocuğunuzla ve ailece izleyebileceğiniz Exxen’e özel çizgi film, dizi ve animasyonlardan Türkiye’nin ses getiren belgesel ve biyografilerinin yaratıcılarından sadece Exxen’de izleyebileceğiniz özel belgesellere farklı türde birçok içerik Exxen TV’de sizi bekliyor.

MasterChef Junior, Şeref Bey, Konuşanlar, Vahşi Şeyler, Zeynep Bastık ve Konukları, Tolgshow (Filtresiz), Kirli Çamaşırlar, Sihirli Annem, Tosuncuk, Derinlerdeki Kahraman, @Enis Arıkan, Yetiş Zeynep ve daha saymakla bitirilemeyecek programlar bu dijital platformda.

Acun Medya bünyesinde kurulan Türkiye’nin dijital platformu sloganıyla çıkış yapan Exxen TV, izleyicilere tüm içerikleri 7 gün boyunca ücretsiz izleme seçeneği sunuyor. Sonrasında reklamsız ve reklamlı aylık ve yıllık abonelik seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. (rklmvr üyeliği aylık 9.90₺ ve içerikleri reklamlı olarak izliyorsunuz. rklmyk üyeliği aylık 19.90₺ ve reklamsız izliyorsunuz. Reklamlı yıllık üyelik olan rklmvr 99.90₺, reklamsız yıllık üyelik olan rklmyk yıllık 199.90₺ olarak ücretlendiriliyor.

Exxen İzle

Exxen dizileri, filmleri, yarışmaları, programlarına bilgisayarınızdan, akıllı telefonunuzdan (Android / iPhone) ve televizyonunuzdan (yansıtarak Akıllı TV uygulaması henüz yok) erişebilir ve online izleyebilirsiniz. Exxen’de yayınlanacak/yayınlanan içerikler şöyle;

Diziler

Sihirli Annem, Şeref Bey, Olağan Şüpheliler, Hükümsüz, Gibi, Öğrenci Evi, Yetiş Zeynep, Vahşi Şeyler, İşte Bu Benim Masalım

Programlar

Pişti (Beyazıt Öztürk & İbrahim Büyükak), @Enis Arıkan (Enis Arıkan), Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak), Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık), Katarsis (Gökhan Çınar), Garaj (Doğan Kabak & Ferhat Albayrak), Akıl Oyunları (Kıvanç ve Burak), Sürprizimiz Var, Nasıl Zayıflarım? (Çağan Atakan Arslan & Türev Uludağ), Astrolojik Şifreler (Hande Kazanova & Dinçer Güner), Buraların Yabancısıyız, Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları (Tugay İnanoglu), Kaçış (Alper Rende), Survivor Seçmeler

Yarışma

Masterchef Junior (Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna & Somer Sivrioğlu), Next Top Model (Burcu Esmersoy), Fight Club (Bilgehan Demir), O Adam Oldun Mu? (Ali Biçim & Mesut Can Tomay), Ayak Tenis, Şanslı Mı Şanssız Mı? (Orkun Işıtmak)

Şovlar

Tolgshow Filtresiz (Tolga Çevik), Konuşanlar (Hasan Can Kaya), Sesli Güldüm (Ezo Sunal)

Belgesel

2008 Milli Takım Hikayesi (Fatih Terim)

Çizgi Dizi ve Filmler

Kral Şakir: Mikrop Avcıları, Süper 1 Takım