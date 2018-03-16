EyeSense, Türk Telekom’un görme engelliler için hazırladığı fotoğraf çekme, selfie uygulaması.

Görme engellilere özel geliştirilmiş tek fotoğraf uygulaması olarak öne çıkan EyeSense, sesli yönlendirmelerle kişinin fotoğrafı istediği gibi çekmesini sağlıyor.

Android telefonlar için birçok fotoğraf çekme, selfie uygulaması mevcut ancak hiçbiri görme engellilerin de kullanabileceği şekilde tasarlanmamış. EyeSense, Türkiye’de ilk kez görme engelli sesli uyarı sistemini kullanarak kişiye yardımcı olan fotoğraf çekme uygulaması. Hem selfie çekimlerinde hem de telefonun ön ve arka kamerasını kullanarak fotoğraf çekiminde yardımcı olan uygulama, hem açılış aşamasında (ön/arka kamera açık) hem de çekim esnasında (sola, sağa, aşağı lütfen gibi toplamda 8 yöne doğru yönlendirme) sesli geri bildirimlerde bulunuyor. Ön ve arka kamera geçişi de sağdan sola veya soldan sağa kaydırma hareketiyle kolaylıkla sağlanabiliyor. Aşağıdan yukarı kaydırarak da fotoğraf paylaşımı sağlanıyor.