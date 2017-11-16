F-Stop Gallery uygulaması Android cihazlarınızdaki yerleşik galeri uygulamasından çok daha geniş özellikler sunuyor.

Android cihazınızda yerleşik olarak gelen galeri uygulamasını kullanışlı bulmuyorsanız ve daha geniş özelliklere sahip bir galeri uygulaması arıyorsanız sizleri F-Stop Gallery uygulamasıyla tanıştıralım. HD görüntüleme ve GIF desteği sunan uygulama; resim görüntüleme, düzenleme ve arşivleme konusunda oldukça başarılı diyebilirim. Fotoğraflarınızı etiketleyerek depolama imkanı sunan uygulama, aradığınız fotoğraflara kısa sürede ulaşabilmenizde de kolaylık sağlıyor.

Akıllı albümler özelliğini kullanabileceğiniz veya kendi albümlerinizi oluşturabileceğiniz F-Stop Gallery uygulaması, medya içeriklerinizi meraklı gözlerden koruyabilmeniz için de parola koruması özelliği sunuyor. Her ihtiyaca uygun özellikler sunan ve fotoğraflarınızı kolayca organize edebilmenizi sağlayan F-Stop Gallery uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri