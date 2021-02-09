Faily Skater 2, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz kaykay oyunu. Maceradan maceraya atlayan saf karakterimiz Join Phil, sokaklara geri döndü! Hızın en önemli hedef olduğu bu yepyeni sokak yarışında diğer kaykaycıları alt etmeniz isteniyor. Kaykay oyunlarını seviyorsanız, serinin önceki oyununu oynamış olun olmayın Faily Skater 2’i oynamanızı isterim. Faily Skater 2, Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebilir!

Faily Skater 2 İndir

Join Phil, ilk oyunda kendini kaykay üzerinde şehir merkezindeki San Fran Faily’de bulmuş, kalabalık sokaklar, geçitler, parklar, binalar, çatılar gibi tehlikeli engellerle dolu yerlerde düşe kalka kaykay sürmüştü. Düşmeden duramayan maceracımız seneler sonra tekrar kendini sokaklara attı. Kaykaycılara kafa tutuyor! Dünyanın en iyi kaykaycılarını alt etmesine yardım edin.