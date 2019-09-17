Android platformunda ilgiyle oynanmaya başlanan Family Hotel geçtiğimiz günlerde erken erişim oyunu olarak Google Play üzerinde lansmana çıktı.

Yeni mekanların, unutulmaz karakterlerin yer aldığı yapımda oyuncular heyecan verici yan görevlerle dolu bir içerik ile karşılaşacaklar. Hikâye tabanlı olarak oynanacak olan yapım da oyuncular herhangi bir internet bağlantısına gerek duymadan oyunun tadını çıkarabilecekler. Üçlü bir eşleştirme oyunu olan yapım mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alıyor.

PlayFlock imzası ile geliştirilen Family Hotel ücretsiz yapısı ile de oyuncuların yüzünü güldürüyor. Yıkık ve dökük bir kır malikanesini bir aile oteline çevireceğimiz oyunda tasarımlar, dekorasyonlar ve daha birçok işlemi gerçekleştirmeye çalışacağız.

Oyun içerisinde birbirinden farklı karakterler de yer alacak. Her karakterinde kendine ait bazı özellikleri yer alacak. Dinamik kombinasyonların yer aldığı başarılı yapım ilerleyen haftalarda tam sürüme geçiş yapacak.