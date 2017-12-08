Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Family Zoo: The Story mobil oyunu, üçlü eşleştirme tarzı bulmaca ve hayvanat bahçesi inşasını bir araya getiren neşeli ve renkli bir tür bulmaca oyunudur.

Family Zoo: The Story mobil oyununda ilk bakışta bulmaca ve simülasyon türlerinin tek bir oyunda toplandığını görüyoruz. Oyunda hayvanat bahçesinin onarılması gerekiyor çünkü bir zamanlar şehrin önde gelen güzelliklerinden biri olan hayvanat bahçesinin yerine alışveriş merkezi yapmak istiyorlar. Bu durumda kolları sıvamalı ve inşa sürecini başlatmalısınız ki içerdeki o güzel hayvanlar da yeniden keyifle yaşayabilsin.

Çeşit çeşit hayvanlarla da etkileşim içinde olabileceğiniz Family Zoo: The Story mobil oyununda inşa için gerekli bütçe ve aletler için kolay üçlü eşleştirme bulmacalarını çözmeniz gerekmekte. Hayvanat bahçesini eski ihtişamlı ve huzurlu günlerine döndürmek sizin elinizde. Bulmacaları çöz ve günlük ödüllerle de elini güçlendir. Keyifle oynayacağınız Family Zoo: The Story mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.