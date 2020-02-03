Eğlenceli ve aynı zamanda zorlu bir bilardo oyunu olarak nitelendirebileceğim Fancy A Shot oyununda topları deliklere sokarak bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Basit oynanışı ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Android ve iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda basit kontroller yer almakta. Renkli görselleriyle de dikkat çeken oyunda birbirinden zorlu yüzlerce bölüm yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda yeteneklerinizi sonuna kadar kullanmanız gerekiyor. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Fancy A Shot oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.