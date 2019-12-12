Fibabanka Mobil uygulaması ile bankacılık işlemlerinizi Android telefonunuzdan hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Kredi ödeme, kredi kartı borç ödeme, fatura ödeme, TL yükleme gibi pek çok işlemi şubeye veya ilgili kurumlara gitmeden cep telefonunuzdan rahatlıkla gerçkleştirebilirsiniz.

Fibabanka Mobil bankacılık uygulamasına TC kimlik numaranız veya müşteri numaranızla giriş yapabiliyorsunuz. İlk girişinizde SMS doğrulama ile cihaz eşleştirmesi yapılıyor, sonraki girişlerinizde sadece İnternet Bankacılığı veya Mobil Bankacılık şifrenizi kullanıyorsunuz. İnternet Bankacılığı veya Mobil Bankacılık şifreniz yoksa Şifre Al altındaki formu doldurarak kart numaranız veya müşteri numaranızla şifrenizi hızlı ve kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Ürünler bölümünden vadesiz ve vadeli hesap hareketlerinizi, kredi çektiyseniz kredi borcunuzu, kredi kartınız varsa harcama detaylarını görebiliyorsunuz. Özet bölümünden varlıklarınız ve borçlarınız grafiksel olarak gösteriliyor. Pratik İşlemler menüsünden havale, EFT yapma, (EFT saatleri dışında anında para transfer işlemi yapmanızı sağlayan Nöbetçi Transfer hizmeti de var) faturalarınızı ödeme, kart borcunuzu ödeme, yatırım işlemleri, şifre ve güvenlik resmini değiştirme, anlık bildirim ve iletişim tercihlerini ayarlama gibi pek çok işlemi hızlıca yapabiliyorsunuz.