Find Differences: Detective, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor. Birbirinden zorlu bulmacaları çözmeniz gereken oyunda dedektif rolü üstleniyor ve suçluları açığa çıkarıyorsunuz. Zorlu ve eğlenceli bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda zor vakaları açığa çıkarmanız gerekiyor. Kendine özgü oynanışıyla da ön plana çıkan oyunda farklı nesneleri bulmanız gerekiyor. İki resim arasındaki farkları bularak ilerleyebileceğiniz oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Find Differences: Detective mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

Sınırlı süre içerisinde farklı nesneleri bulmanız gereken oyunda 1000'den fazla farklı türde ve zorlukta bulmaca sizleri bekliyor. Çözülecek 20 farklı vakayı da açığa kavuşturmanız gereken oyunda ipuçlarını bulmanız gerekiyor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Find Differences: Detective sizleri bekliyor.

Find Differences: Detective oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.