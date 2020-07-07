Find Proof oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Erkek arkadaşının telefonuna gizlice girmek ister misin? Bu gerçekte olsa çok yanlış olabilir fakat bu sadece bir oyun.

Onu gizlice takip et ve seni aldattığının kanıtı olacak fotoğraflar çek. Son olarak da kanıtları ona göster ve tekmeyi bas. Ama önce yeteri kadar kanıt bulmak için bir dedektif gibi iz sürmelisin. Bütün seviyeleri tamamladığında altınları sahibi olabilirsin.

Sevgililer her zaman güvenilir insanlar olmayabiliyor. Bu nedenle her hareketini dikkat izlemeli ve asla güvenmemelisin. Yoksa onu sevgilisiyle odada yakalayabilirsin. Ya da telefonunda başkasıyla olan görüşmelerini yakalayabilirsin. Çok dikkatli olmalısın.

Sen de bir dedektif gibi davranmaya hazırsan oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.