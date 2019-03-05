Find The Differences - Her Secret, hikaye tabanlı fark bulma oyunu. İki resim arasındaki farklılıkları bulmaya çalıştığınız sıradan bulmaca oyunlarından biraz farklı oynanış sunuyor. Resimdeki farkları buldukça hikayede ilerliyor, olayları çözüyor, gizemi aydınlatıyorsunuz.

İki resim arasındaki farkları bulmaya dayalı bulmaca oyunlarına yeni bir soluk getiren 10P Studio’nun yeni oyunu Find The Differences - Her Secret’da 20 hikaye çözülmeyi bekliyor. Restoranın büyüsü, Sigara içmeyen kız, Tembel kız arkadaşım, Yemek pişiremez, Kız arkadaşım bir işkolik, İş dünyasında yalnız, Doğum günü partisinde terkeden sevgili, Sarhoş kız arkadaş ve daha birçok hikaye sizi bekliyor. 1000’nin üzerinde farklı bulmaca çözüyorsunuz. Çözmekte zorlandığınız bulmacalar için ipuçlarını kullanabilirsiniz.