Find The Differences - The Detective, resimler arasındaki farkları bularak olayları çözdüğünüz bir dedektiflik oyunu. Birbirinden zor vakalar, yakalanması gereken suçlular, olayları aydınlığa kavuştururken karşılaşacağınız sürprizler sizi bekliyor. Dedektif oyunlarını seviyorsanız, dikkatinizi ölçecek bu oyuna bir şans tanıyın derim.

Sadece Android platformunda 1 milyon indirmeyi geçen oyunda bir dedektife zorlu vakaları çözmesinde yardımcı oluyorsunuz. Görseller biraz çizgi film tadında ancak farklılık bulma ve dedektiflik oyunlarını seviyorsanız sürükleyici bir oyun. Binlerce farklı bulmaca, sürekli yenileri gelen çözülmesi gereken vakalarla saatlerinizi alacak bir oyun. Çözmekte zorlandığınız vakalarda ipucu alabiliyorsunuz. Bu arada farkları bulmak için sadece 3 dakika süreniz var. Tüm farkları olabildiğince çabuk görmelisiniz.