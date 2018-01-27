Find the Differences oyununda Android cihazlarınızdan iki resim arasındaki farkları bulmanız gerekiyor.

Gazetelerin bulmaca eklerinde severek oynadığımız “iki resim arasındaki farkı bul” oyununu mobil cihazlara taşıyan Find the Differences, görsel becerilerinizi göstermeniz için 500 seviyeyi sizlere sunuyor. Birbirine çok benzeyen ama detaylarda farklılıklar bulunan iki resmi sizlere sunan uygulamada, bulduğunuz farklılıklara dokunarak belirtebiliyorsunuz. Zaman sınırlaması olmadan oynayabileceğiniz oyunda resimleri yakınlaştırarak da inceleyebiliyorsunuz.

Resimler arasındaki farklılıkları bulmakta zorlanıyorsanız sizin için sonsuz sayıda ipucu imkanı da sunan Find the Differences oyunu, hem telefon hem de tabletler için yüksek kaliteli görüntüler sunuyor. Eğer siz de bulmaca oyunları nı seviyorsanız, bir yandan eğlenirken bir yandan da beyninizi geliştirebileceğiniz Find the Differences oyununu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri