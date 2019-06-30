Firefox Preview uygulaması Android cihazlarınızda daha hızlı bir mobil tarayıcı deneyimini sizlere sunuyor.

Firefox ve Firefox Focus uygulamalarının bileşimi olarak tanımlanan ve daha hızlı bir tarayıcı olma özelliği taşıyan Firefox Preview, GeckoView tarayıcı motorunu kullanıyor ve bu sayede sayfaları daha hızlı açabiliyor. Ayrıca, GeckoView motorunun gizliliğinizi de koruyarak verilerinizin korunmasını sağlayan bir teknoloji olduğunu da belirtelim.

Henüz test aşamasında olan ve tüm kullanıcıların test edip geri bildirimde bulunması amacıyla yayınlanan Firefox Preview uygulamasının güvenlik ve performans konusunda başarılı sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Uygulamada yer alan koleksiyon özelliği sayesinde düzenli kalmanızı sağlayan Firefox Preview uygulamasında yer işaretleriniz, kayıtlı giriş bilgileriniz ve göz atma geçmişiniz tüm cihazlar arasında senkronize edilebiliyor. Eğer siz de Mozilla’nın yeni ve hızlı tarayıcısı Firefox Preview’ü denemek isterseniz ücretsiz olarak indirebilirsiniz.