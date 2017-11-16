Fishy Bits 2, küçük bir balık olarak okyanusun derinliklerinde hayatta kalma mücadelesi verdiğimiz zorlu bir mobil oyun. Android platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyun, bizlere “Büyük balık, küçük balığı yutar” sözünü hatırlatıyor.

Piksel - retro görselli mobil oyunları seviyor, su altı oyunlarına bayılıyorsanız Fishy Bits 2 ’yi seveceğinizi düşünüyorum. Büyük - küçük herkese hitap eden su altı oyununda kendimizden küçük olan balıkları yiyerek ilerliyoruz. Balıkları mideye indirdikçe büyüyoruz ancak büyümek çok zor. Okyanusta birbirinden tehlikeli balıklar ve diğer su canlıları pusuda bekliyor. Yani avlanırken avlanma durumumuz da var.

Oyunun tek kötü yanı; hata yaptığımızda yuttuğumuz onlarca balık sanki midemize hiç inmemiş gibi tekrardan küçük bir balık olarak başlıyoruz. Bu arada akvaryumuzda balıkları besleyebiliyor, evrimleştirebiliyoruz. Oyunda 40’dan fazla balık mevcut. Akvaryumları da yenileyebiliyoruz.