Okyanusların en popüler ve çağdaş deniz savaşlarını konu olan Fleet Combat 2 aksiyon dolu yapısı ile yavaş yavaş geniş kitlelere doğru yayılmaya devam ediyor.

60 farklı heyecan verici savaşın yer aldığı yapım da 5 farklı okyanus yer alıyor. Her okyanusta farklı özellikler ve içerikler yer alırken yapılan savaşlar aksiyon bakımından oyuncuları tatmin edecek.

50 farklı savaş gemisi eşliğinde birbirinden farklı savaşlara katılacağımız yapım içerisinde orta dereceli grafik açıları eşliğinde basit kontroller yer alıyor. Buzulların erimesinden ve manyetik alanların ortaya çıkması ile dünya daha yaşanmaz bir hale gelirken bu tehlike toplumları da karşı karşıya getiriyor.

Aksiyon bakımından oldukça zengin olduğu ifade edilen yapım da 90 farklı silah modeli de oyunculara sunuluyor. Oyuncular bu silahlar ile gemilerini donatarak daha etkili hale getirebilecekler.

Görkemli dünya haritasına da sahip olan başarılı oyun da hem saldırı hem de savunma taktikleri uygulayabileceğiz.