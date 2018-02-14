Flippy, Ketchapp’ın refleksleri test eden zorlu bağımlılık yaratan Android oyunları arasında. Renkli görselleriyle kendisine çeken arcade oyunda koşucuları kontrol ediyoruz. Çivilerle dolu platformda engellere aldırmadan son hız koşuyoruz.

Tuzaklarla çevrili, ucunu yakınlaşmadan göremediğiniz bir platformda kaç km koşabilirsiniz? Hızlı tempolu oynanış sunan Flippy, reflekslerimizle birlikte sabır gücümüzü ölçüyor. Oyunda puan toplamak için koşucumuzu platformun düz alanında tutmamız gerekiyor. Oyunun zor tarafı; platformun altı ve üstü çivilerle dolu. Çivileri atlatmak içinse koşucumuzun yolunu değiştiriyoruz. Engel çıktığında ekrana tek dokunmamız yön değiştirmemiz için yeterli ancak çivileri çok önceden görüp pozisyon ayarlamamıza izin verilmiyor. İşte bu noktada refleksler konuşuyor.