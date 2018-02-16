FLO Game, refleksleri test eden arcade oyunu. Dağlar üzerinde hızla yuvarlanan topu kontrol ettiğimiz oyunda yer çekimine meydan okumamız isteniyor. Atmosferin sürekli değiştiği, animasyonlar ve görsel efektlerin öne çıktığı farklı bir arcade oyun bizlerle.

Tek dokunuş yenilikçi kontrol sistemine sahip oyunda hızını ayarlayamadığımız yer çekimine karşı gelen bir topu yönetiyoruz. Top genellikle tepelerin üzerinde son hız kendiliğinden yuvarlanıyor ancak zaman zaman çıkan mayınları atlatmak için dağın içinden geçmemiz gerekiyor. Topun yukarıya çıkmasını veya inmesini ekrana basit dokunuş hareketiyle sağlayabiliyoruz. Mayınlar oyun boyunca karşımıza çıkan tek engel. İrili ufaklı mayınların olduğu bölgeye geldiğimiz vakit arkamızdan siyah bulutlar takip etmeye başlıyor. Bu noktada başka bir mayına denk gelirsek hızımız düşüyor ve kara bulutlar bizi içine geçiyor; dolayısıyla da oyuna veda ediyoruz.