Fluctuate uygulamasıyla Android cihazlarınızdan, satın almak istediğiniz ürünler için piyasa araştırması yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden bir ürün almadan önce, çeşitli alışveriş sitelerinden fiyat karşılaştırması yapmak büyük önem taşıyor. Satın alacağınız ürünü en uygun fiyatla satan siteleri tercih etmek bütçenizi de kontrol altında tutmanızda yardımcı oluyor. Fluctuate uygulaması da bu amaçla geliştirilen bir fiyat karşılaştırma uygulaması olarak karşımıza çıktı.

Özellikle yurt dışı alışverişleriniz için faydalı olacağını düşündüğüm Fluctuate uygulamasında, aradığınız ürünü dünya genelindeki en güvenilir alışveriş sitelerinde aratabiliyorsunuz. İlgili ürünün satıldığı tüm web sitelerini sıralayan Fluctuate uygulamasında, aynı listede fiyatları da karşılaştırabiliyorsunuz. Size en uygun gelen alışveriş sitesini seçtikten sonra anında sipariş verebilmenizi de sağlayan uygulamayı mutlaka denemenizi öneriyoruz. Online alışveriş sitelerindeki ürünlerin fiyat karşılaştırmasını yapan Fluctuate uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.