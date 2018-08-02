FlyWings 2018, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil uçak simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Havacılığa ve uçaklara ilgi duyan herkesin beğenerek oynayabileceğiniz düşündüğümüz FlyWings 2018 oyunu mutlaka denemelisiniz.

Uçak sürmeyi seven ya da merak eden herkesin büyük bir zevkle oynayabileceğini düşündüğüm FlyWings 2018, ultra gerçekçi atmosferi ve farklı türdeki uçaklarıyla sizleri bekliyor. Savaş jetlerinden yolcu uçaklarına, eğitim uçaklarından helikopterlere kadar uçabilen her türlü aracı kontrol edebileceğiniz oyunda inanılmaz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Uçakları son derece dikkatli kullanmanız gereken oyunda kurallara uymalı ve uçakları düşürmeden görevleri tamamlamalısınız. Dünyanın en büyük uçağı olarak bilinen Antonov 225'i dahi kontrol edebileceğiniz oyunda arkadaşlarınızla birlikte de uçuş deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Gerçek bir meydan okuma oyunu olarak nitelendirebileceğim FlyWings 2018, gerçekçi grafikleri ve gelişmiş kontrol mekanizmasıyla sizleri bekliyor.

FlyWings 2018 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.