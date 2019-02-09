İndir 36.00 MB
Foodgod's Food Truck Frenzy 1.0.2 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Bulmaca
  5. Foodgod's Food Truck Frenzy - Android için Bulmaca Oyunu

Foodgod's Food Truck Frenzy

1.0.2
Android
Foodgod's Food Truck Frenzy
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
Foodgod's Food Truck Frenzy 1 - 1
Foodgod's Food Truck Frenzy 2 - 2
Foodgod's Food Truck Frenzy 3 - 3
Foodgod's Food Truck Frenzy 4 - 4
Murat İşçi
Murat İşçi -

Eşsiz deneyim sunan bir bulmaca oyunu

Foodgod's Food Truck Frenzy, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Eğlenceli atmosferi ve zevkli kurgusuyla ön plana çıkan Foodgod's Food Truck Frenzy, renkli şekerleri patlatarak ilerlediğiniz bir oyundur. Diğer oyunculara meydan okuduğunuz oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. İşlerinizi büyütüp daha fazla puanlar kazanabileceğiniz oyunda renkli görseller ve animasyonlar yer alıyor. Lezzetli yemekler oluşturmak için mücadele verdiğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Yemeklerle donatılmış kamyonların da yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Foodgod's Food Truck Frenzy sizleri bekliyor. Karakterlerinizi geliştirerek daha güçlü olabileceğiniz oyunda zevkli zaman geçirebiliyorsunuz.

Foodgod's Food Truck Frenzy oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İnternet Bağlantısına İhtiyaç Duymadan Oynayabileceğiniz En İyi 10 Android Oyunu LİSTELER İnternet Bağlantısına İhtiyaç Duymadan Oynayabileceğiniz En İyi 10 Android Oyunu
PUBG Mobil Oyunu Android ve iOS Cihazlara Nasıl İndirilir? NASIL YAPILIR PUBG Mobil Oyunu Android ve iOS Cihazlara Nasıl İndirilir?
Android İçin En İyi 10 Savaş Oyunu LİSTELER Android İçin En İyi 10 Savaş Oyunu
Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı Caiz Değil TEKNOLOJİ Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı Caiz Değil
Euro Truck Simulator 2 İtalya Yollarında OYUN Euro Truck Simulator 2 İtalya Yollarında
PUBG Mobil Oyunu Android İçin Çıktı, Hemen İndirin! OYUN PUBG Mobil Oyunu Android İçin Çıktı, Hemen İndirin!