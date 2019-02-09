Foodgod's Food Truck Frenzy, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Eğlenceli atmosferi ve zevkli kurgusuyla ön plana çıkan Foodgod's Food Truck Frenzy, renkli şekerleri patlatarak ilerlediğiniz bir oyundur. Diğer oyunculara meydan okuduğunuz oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. İşlerinizi büyütüp daha fazla puanlar kazanabileceğiniz oyunda renkli görseller ve animasyonlar yer alıyor. Lezzetli yemekler oluşturmak için mücadele verdiğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Yemeklerle donatılmış kamyonların da yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Foodgod's Food Truck Frenzy sizleri bekliyor. Karakterlerinizi geliştirerek daha güçlü olabileceğiniz oyunda zevkli zaman geçirebiliyorsunuz.

Foodgod's Food Truck Frenzy oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.