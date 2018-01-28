ForceDoze uygulaması Android cihazlarınızda güç tüketimini düşürerek pil ömrünü uzatma nızı sağlıyor.

Android işletim sistemi, yayınlandığı ilk günden bugüne kadar batarya ömrü konusunda iyi bir ilerleme kaydetti. Yayınlanan her sürümde daha iyiye giden pil ömrünü uzatmak için elbette alternatif çözümler de üretildi. En basit çözüm yolu olarak arka plan uygulamalarını durdurarak gereksiz pil tüketiminin önüne geçen uygulamaların gerçek anlamda başarıya ulaştığını söyleyebiliriz. Bu uygulamalardan biri olan ForceDoze, Android M sürümünde bulunan Doze Mode özelliğini tüm cihazlara getiriyor.

Ekranı kilitlediğiniz anda cihazınızı doze moduna getiren uygulamada, arka planda çalışan uygulamalar durduruluyor. Anlık bildirimleri takip etmek istediğiniz uygulamaları beyaz listeye eklemenize de olanak sağlayan uygulama ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Akıllı telefonunuz rootlu değilse, özel izin ataması yaparak uygulamayı tam anlamıyla kullanmaya başlayabilirsiniz.