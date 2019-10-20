Mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorun yaşamadan oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak erişebileceğiniz Fortress Under Siege HD, onlarca farklı savaş haritası üzerinde güçlü rakiplere karşı mücadele ederek strateji savaşlarına katılacağınız sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici savaş senaryoları ve müzikleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklere ve silahlara sahip yüzlerce askerden oluşan dev bir ordu kurmak ve komutanlığını yapacağınız bu ordu ile birçok kaleyi fethederek ganimet toplamaktır. Kalın duvarlarla çevrili düşman üslerini yıkmak için türlü stratejiler geliştirmeli ve saldırı yapacağınız kaleye uygun askeri birlikleri kullanmalısınız. Bu sayede zafere giden yolda avantaj sağlayabilir ve düşmanlarınızı etkisiz hale getirerek seviye atlayabilirsiniz.

Oyunda kılıç şövalyeleri, at biniciler, balta fırlatıcılar, okçu askerler ve daha onlarca farklı kategoride sayısız asker yer almaktadır. Dilediğiniz askerleri eğiterek savaşa hazırlanabilir ve düşmanlarınızın korkulu rüyası olabilirsiniz.

Strateji oyunları arasında kendisine yer bulan ve 1 milyondan fazla oyun sever tarafından tercih edilen Fortress Under Siege HD, sıkılmadan oynayacağınız popüler bir oyundur.