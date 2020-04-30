FreeBuds Lite uygulaması ile Huawei FreeBuds Lite kulaklıklarınızı güncelleyebilirsiniz.
FreeBuds Lite uygulamasını kullanarak Android işletim sistemli cihazlarınız üzerinden kablosuz kulaklıklarınız için güncellemeleri alabilirsiniz.
Huawei’in 2019 yılında piyasaya sürdüğü ve Apple AirPods rakibi olarak görülen kablosuz kulaklığı FreeBuds Lite, büyük yankı uyandırmıştı. Tam şarj ile 18 saate kadar müzik dinleme ve 12 saate kadar konuşma süresi sunmasıyla beğeni toplayan FreeBuds Lite kulaklığı, sahip olduğu diğer işlevsel özelliklerle de göze çarpıyor.
FreeBuds Lite uygulaması da kablosuz kulaklık için ürün yazılımı güncellemelerini alabilmenizi sağlıyor. Kulaklığı telefon ile eşleştirdikten sonra güncellemeleri kontrol edebileceğiniz uygulamada, yeni bir güncelleme geldiyse anında yüklemeye başlayabiliyorsunuz. Çeşitli geliştirmeler, ekstra özellikler ve yazılımsal hataları gidermeye yönelik gönderilen güncellemeleri nasıl yükleyeceğinize dair bilgilendirme de paylaşan FreeBuds Lite uygulamasını indirerek, kablosuz kulaklıklarınız için gelen ürün güncellemelerini kolayca yükleyebilirsiniz.
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