FreeBuds Lite uygulamasını kullanarak Android işletim sistemli cihazlarınız üzerinden kablosuz kulaklıklarınız için güncellemeleri alabilirsiniz.

Huawei’in 2019 yılında piyasaya sürdüğü ve Apple AirPods rakibi olarak görülen kablosuz kulaklığı FreeBuds Lite, büyük yankı uyandırmıştı. Tam şarj ile 18 saate kadar müzik dinleme ve 12 saate kadar konuşma süresi sunmasıyla beğeni toplayan FreeBuds Lite kulaklığı, sahip olduğu diğer işlevsel özelliklerle de göze çarpıyor.