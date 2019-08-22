Huawei FreeBuds Lite inceleme videosu ile karşınızdayız. Geçtiğimiz ay ülkemizde satışa sunulan kablosuz kulaklık, tasarım açısından Apple’ın AirPods’una bir hayli benziyor. Hadi gelin, Huawei FreeBuds Lite kullanıcılara neler sunuyormuş hep birlikte bakalım.

Çinli teknoloji devi Huawei, mart ayında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlediği Huawei P30 etkinliğinde, yeni kablosuz kulaklığı FreeBuds Lite’ı da vitrine çıkarmıştı.

Geçtiğimiz ay 599 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye'deki macerasına başlayan FreeBuds Lite, tam şarj ile 18 saate kadar müzik dinleme ve 12 saate kadar konuşma süresi sunuyor.

Peki, Huawei FreeBuds Lite ile birlikte gelen diğer özellikler neler? Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan bluetooth kulaklık, 45 gramlık ağırlığıyla taşınabilirlik açısından beklentileri karşılıyor.

IPX4 sertifikası bulunan Huawei FreeBuds, bu sayede su sıçramalarına karşı tam koruma sağlıyor. Apple’ın kablosuz kulaklığı AirPods’a göre oldukça iddialı bir pil ömrüne sahip olan FreeBuds, sadece 5 dakikalık şarj ile 4 saat müzik dinleme imkanı sunuyor.

İsterseniz, lafı daha fazla uzatmadan Huawei FreeBuds inceleme videosuna geçelim. Huawei FreeBuds özellikleri neler? Huawei FreeBuds fiyatı ne kadar? gibi daha birçok sorunun cevabını bulabileceğiniz videomuzu, hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!

Huawei FreeBuds Lite İnceleme Videosu

Huawei P30 Pro İnceleme Videosu